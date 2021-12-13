Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Джикия — о поражении от «Сочи»: «Самое главное было не содержание, а результат, чего мы не добились сегодня»

22:34
Теги:

Капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался о поражении от «Сочи» в 18-м туре Тиньофф РПЛ (0:3).

— Есть ли понимание, почему настолько разные результаты в еврокубках и чемпионате России?

— Понимания нет. Хочется в этом спокойно разобраться, на то будет время.

— Руй Витория назвал качество игры потрясающим, при этом счет 0:3.

— Мы проиграли 0:3, тяжело что-то говорить, потому что результат сегодня был самым важным, уйти с достаточно неплохим настроением на зимнюю паузу. Сегодня самое главное было не содержание, а результат, чего мы не добились сегодня.

— «Спартак» долго не может обыграть «Сочи», Федотова «Спартак» вообще ни разу не обыграл. Это какой-то рок, карма? Или просто так получается?

— По-разному складывается. Все прекрасно знают, как складывалась игра у нас в Москве, когда вели 2:0, если не ошибаюсь. Здесь были достаточно спорные игры. Поэтому здесь не везет, согласен.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Артем Калинин все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
«Стюард минут 15-20 бегал за врачами». Что окружало смерть болельщика в Самаре — глазами очевидцев на трибуне
Бастрыкин поручил возбудить дело на ударившего сотрудника ДПС водителя
0
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 18-й тур, расписание и результаты матчей: «Динамо» — «Зенит», «Сочи» — «Спартак» и другие игры, новости и обзоры