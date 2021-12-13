Капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался о поражении от «Сочи» в 18-м туре Тиньофф РПЛ (0:3).

— Есть ли понимание, почему настолько разные результаты в еврокубках и чемпионате России?

— Понимания нет. Хочется в этом спокойно разобраться, на то будет время.

— Руй Витория назвал качество игры потрясающим, при этом счет 0:3.

— Мы проиграли 0:3, тяжело что-то говорить, потому что результат сегодня был самым важным, уйти с достаточно неплохим настроением на зимнюю паузу. Сегодня самое главное было не содержание, а результат, чего мы не добились сегодня.

— «Спартак» долго не может обыграть «Сочи», Федотова «Спартак» вообще ни разу не обыграл. Это какой-то рок, карма? Или просто так получается?

— По-разному складывается. Все прекрасно знают, как складывалась игра у нас в Москве, когда вели 2:0, если не ошибаюсь. Здесь были достаточно спорные игры. Поэтому здесь не везет, согласен.