Капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал, какие задачи стоят перед командой на оставшуюся часть сезона.

— До «Зенита» далеко. Можно говорить, что нет смысла ставить задачи на весну на чемпионство?

— Я громких слов говорить не буду, потому что наша сегодняшняя задача в чемпионате России — стабилизировать нашу игру и набирать очки. А что будет и на каком месте мы будем, я не раз говорил, что все подсчеты мы будем делать после заключительного тура.

— Вы сказали, что есть время проанализировать во время зимней паузы, но одной из причин является разная мотивация команды на внутренние игры и на игры в Европе, которые более привлекательные, потому что их смотрит вся Европа.

— Я думаю, что если кого-то отдельно спрашивать, то, возможно, разный настрой, но что касается меня лично и что я вижу в команде, у нас нет деления. Понятно, что есть короткий промежуток времени в Лиги Европы, где 1-2 игры очень важны, а есть дистанция, где 30 туров. Понятное дело, что есть травмы, настроения, моменты после ЛЕ по эмоциям и настрою. Все имеет значение, но почему так происходит и такой дисбаланс в Европе и в чемпионате России, на это сложно ответить. Время будет проанализировать это. Надеюсь, что мы найдем ответ на этот вопрос и с первой игры с ЦСКА получится исправить ситуацию, подняться как можно выше в чемпионате России.

Подопечные Руя Витории потерпели второе поражение за последние шесть встреч в РПЛ и располагаются на девятой строчке в турнирной таблице, набрав 23 очка.