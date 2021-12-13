Алексей Спиридонов: «Зарема все возьмет в свои хрупкие руки и начнет поднимать «Спартак» с колен»
22:20
Российский волейболист, болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение от «Сочи» (0:3) в матче 18-го тура Тинькофф РПЛ.
«Бывают такие дни, когда не идет все, — сказал Спиридонов «СЭ». — Это наша фортуна-судьба, русское авось. Где-то это проходит, а где-то нет. Сегодня, к сожалению, не прошло. Думаю, Руя снимут с поста главного тренера, как бы это печально не звучало. Зарема все возьмет в свои хрупкие руки и начнет поднимать нас с колен. Это приведет к всемирному хохотанию над нашим клубом».
«Спартак» уходит на зимний перерыв на 9-м месте в турнирной таблице. В активе команды только 23 очка.
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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 18-й тур, расписание и результаты матчей: «Динамо» — «Зенит», «Сочи» — «Спартак» и другие игры, новости и обзоры
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