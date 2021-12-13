Алексей Спиридонов: «Зарема все возьмет в свои хрупкие руки и начнет поднимать «Спартак» с колен»

Российский волейболист, болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение от «Сочи» (0:3) в матче 18-го тура Тинькофф РПЛ.

«Бывают такие дни, когда не идет все, — сказал Спиридонов «СЭ». — Это наша фортуна-судьба, русское авось. Где-то это проходит, а где-то нет. Сегодня, к сожалению, не прошло. Думаю, Руя снимут с поста главного тренера, как бы это печально не звучало. Зарема все возьмет в свои хрупкие руки и начнет поднимать нас с колен. Это приведет к всемирному хохотанию над нашим клубом».

«Спартак» уходит на зимний перерыв на 9-м месте в турнирной таблице. В активе команды только 23 очка.