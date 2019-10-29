Первая победа «Спартака» при Тедеско. Что осталось за кадром?

В матче 14-го тура чемпионата России «Спартак» победил «Локомотив» со счетом 3:0. Эта победа стала первой для красно-белых под руководством нового главного тренера Доменико Тедеско.

«Спартак» выложил в Youtube видеоотчет о том, что происходило до, во время и после матча.

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