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Дюков не считает ситуацию с судейством в РПЛ критичной и отметил ее прогресс

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал итоги встречи с представителями «Спартака».

«Основной вопрос во время встречи со «Спартаком» — развитие женского футбола в системе «Спартака», создание первой команды. Коснулись и вопроса судейства.

Да, действительно, в ряде туров были ошибки не в пользу «Спартака». ЭСК признал это. В основном мы обсуждали то, как их главный тренер видит судейство. Не с точки зрения, как нужно судить именно «Спартак», а какой футбол нужно поощрять. Нужно поддерживать динамику, давать игрокам бороться. Важный момент — расположение судей на поле, чтобы они не мешали игре, не перекрывали линию мяча.

Ситуация с судейством не критичная, как многие говорят? Было несколько туров, когда количество ключевых ошибок было достаточно высоким. Но последний тур прошел спокойно. Судьям, видимо, тоже нужно было время, чтобы набрать тонус. На мой взгляд, судейство у нас не является критичным, есть прогресс — количество ошибок арбитров сокращается", — приводит слова Дюкова «РБ Спорт».

О встрече Дюкова и членов совета директоров «Спартака» стало известно в субботу, 25 марта. Недавно главный арбитр матча ФОНБЕТ Кубка России «Зенит» — «Динамо» Евгений Кукуляк был отстранен от работы до конца сезона. ЭСК РФС признал его грубую ошибку с отказом от назначения пенальти в ворота сине-бело-голубых.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-dyukov-sudejstvo-v-rossii-ne-kritichnoe-est-progress/
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ФК Спартак (Москва)
Александр Дюков
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
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 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
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 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
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 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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