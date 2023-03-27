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Сегодня, 15:53

В «Фенербахче» прокомментировали подписание договора о сотрудничестве с «Зенитом»

Виталий Косик
Корреспондент
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В «Фенербахче» высказались о подписании договора о сотрудничестве с «Зенитом».

Сегодня, 27 марта, стороны подписали соглашение о взаимном сотрудничестве, оно рассчитано на два года и охватывает мужские и женские футбольные команды систем «Зенита» и «Фенербахче», мужские баскетбольные команды и ряд других проектов.

«Мы надеемся, что этот шаг, который мы рассматриваем как важное партнерство и который, как мы верим, будет развиваться все сильнее в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе, приведет к положительным результатам и будет полезным для нашего клуба», — написано в сообщении «Фенербахче» на официальном сайте команды.

Сообщается, что клубы совместно будут развивать любительский футбол, а также создавать и реализовывать программы по двустороннему обмену игроков «Газпром» — Академии и футбольной школы «Фенербахче».

23 марта команды провели товарищеский матч, который завершился со счетом 2:2. Все средства, вырученные от проведения игры, будут направлены на помощь пострадавшим в результате землетрясений в Турции.

Футбол
ФК Зенит
ФК Фенербахче
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3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
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 Урал 20 7 4 9 24-31 25
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 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
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 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
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 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
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