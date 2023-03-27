Канчельскис — о встрече Дюкова с членами совета директоров «Спартака»: «Это особенная команда, что ли?»

Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что президент РФС Александр Дюков провел встречу с членами совета директоров «Спартака».

«Удивляет такое. Пускай тогда Дюков с каждой командой встречается, а не только со «Спартаком». Пускай приезжает и встречается. Если такое произошло с одной командой, то тогда давай встречайся со всеми клубами и рассказывай, что у нас все хорошо. У нас «Спартак» особенная команда, что ли? Получается, что так. Поезжай в регионы, посмотри, как у нас футбол умирает, как его убивают, а потом будешь рассказывать на всю страну, как у нас все хорошо. Что творится в регионах? Да ничего! Уничтожают команды, убивают клубы. Этим надо заниматься, а не встречаться со «Спартаком», — сказал Канчельскис «СЭ».

О встрече Дюкова и членов совета директоров «Спартака» стало известно 25 марта. Одна из тем встречи — работа судей на матчах РПЛ.