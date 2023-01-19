РПЛ заняла 80-е место в рейтинге сильнейших лиг мира по итогам 2022 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики

Российская премьер-лига (РПЛ) заняла 80-е место в рейтинге сильнейших лиг мира по итогам 2022 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), сообщает официальный сайт организации.

В обновленном рейтинге российская футбольная лига набрала 223 балла и оказалась ниже чемпионатов Замбии (79-е место; 239,25), Белоруссии (78-е; 242,5) и Нигерии (77-е; 247,5).

В прошлом году РПЛ заняла 36-е место и расположилась в рейтинге между чемпионатами Молдавии и Анголы.

Первую строчку в данном рейтинге заняла бразильская серии А (1181). Второе место занимает английская премьер-лига (1086), третье — испанская ла лига (967,5). Далее расположились немецкая бундеслига (921,5), итальянская серии А (866) и французская лига 1 (855) соответственно.