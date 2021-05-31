Дриусси занимается в тренировочном центре Майами

Форвард «Зенита» Себастьян Дриусси поддерживает форму в тренировочном центре Майами S.A.T. Soccer.

25-летний аргентинец улетел в США 13 мая и пропустил последние два тура чемпионата России. Ранее сообщалось, что «Интер Майами» интересуется Дриусси.

В минувшем сезоне Дриусси провел 22 матча за «Зенит», в которых забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.