Дриусси занимается в тренировочном центре Майами
06:44
Форвард «Зенита» Себастьян Дриусси поддерживает форму в тренировочном центре Майами S.A.T. Soccer.
25-летний аргентинец улетел в США 13 мая и пропустил последние два тура чемпионата России. Ранее сообщалось, что «Интер Майами» интересуется Дриусси.
В минувшем сезоне Дриусси провел 22 матча за «Зенит», в которых забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.
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