Эмблема ЦСКА вошла в десятку самых красивых в мире по версии The Sun
Британское издание The Sun составило рейтинг самых красивых эмблем футбольных клубов мира. В топ-10 вошел логотип московского ЦСКА. Победителя выбирали по результатам голосования читателей.
7. Barcelona ?— The Sun Football ? (@TheSunFootball) May 30, 2021
2. Al Ahly ?
The world's most beautiful football badges pic.twitter.com/vCLOoFphnM
Эмблема ЦСКА заняла девятое место. За нее проголосовали 42,9 тысячи человек. Самой красивой же была признана эмблема марокканского клуба «Раджа Касабланка» — 3,5 миллиона голосов.
Рейтинг самых красивых эмблем футбольных клубов мира по версии The Sun
Топ-10
1. «Раджа Касабланка» (Марокко) — 3,5 миллиона голосов.
2. «Аль-Ахли» (Египет) — 3 миллиона.
3. «Флуминенсе» (Бразилия) — 169,2 тыс.
4. «Реал» (Испания) — 134,2 тыс.
5. «Фенербахче» (Турция) — 76,4 тыс.
6. «Ливерпуль» (Англия) — 75,9 тыс.
7. «Барселона» (Испания) — 74,9 тыс.
8. «Коло Коло» (Чили) — 66,8 тыс.
9. ЦСКА (Россия) — 42,9 тыс.
10. «Бешикташ» (Турция) — 34,4 тыс.
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