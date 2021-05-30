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Эмблема ЦСКА вошла в десятку самых красивых в мире по версии The Sun

23:09
Логотип ЦСКА. Фото Александр Федоров, «СЭ».
Логотип ЦСКА. Фото Александр Федоров, «СЭ».
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Британское издание The Sun составило рейтинг самых красивых эмблем футбольных клубов мира. В топ-10 вошел логотип московского ЦСКА. Победителя выбирали по результатам голосования читателей.

Эмблема ЦСКА заняла девятое место. За нее проголосовали 42,9 тысячи человек. Самой красивой же была признана эмблема марокканского клуба «Раджа Касабланка» — 3,5 миллиона голосов.

Рейтинг самых красивых эмблем футбольных клубов мира по версии The Sun

Топ-10

1. «Раджа Касабланка» (Марокко) — 3,5 миллиона голосов.

2. «Аль-Ахли» (Египет) — 3 миллиона.

3. «Флуминенсе» (Бразилия) — 169,2 тыс.

4. «Реал» (Испания) — 134,2 тыс.

5. «Фенербахче» (Турция) — 76,4 тыс.

6. «Ливерпуль» (Англия) — 75,9 тыс.

7. «Барселона» (Испания) — 74,9 тыс.

8. «Коло Коло» (Чили) — 66,8 тыс.

9. ЦСКА (Россия) — 42,9 тыс.

10. «Бешикташ» (Турция) — 34,4 тыс.

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