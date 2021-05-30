Эмблема ЦСКА вошла в десятку самых красивых в мире по версии The Sun

Британское издание The Sun составило рейтинг самых красивых эмблем футбольных клубов мира. В топ-10 вошел логотип московского ЦСКА. Победителя выбирали по результатам голосования читателей.

7. Barcelona ?

2. Al Ahly ?



The world's most beautiful football badges pic.twitter.com/vCLOoFphnM — The Sun Football ? (@TheSunFootball) May 30, 2021

Эмблема ЦСКА заняла девятое место. За нее проголосовали 42,9 тысячи человек. Самой красивой же была признана эмблема марокканского клуба «Раджа Касабланка» — 3,5 миллиона голосов.

Рейтинг самых красивых эмблем футбольных клубов мира по версии The Sun

Топ-10

1. «Раджа Касабланка» (Марокко) — 3,5 миллиона голосов.

2. «Аль-Ахли» (Египет) — 3 миллиона.

3. «Флуминенсе» (Бразилия) — 169,2 тыс.

4. «Реал» (Испания) — 134,2 тыс.

5. «Фенербахче» (Турция) — 76,4 тыс.

6. «Ливерпуль» (Англия) — 75,9 тыс.

7. «Барселона» (Испания) — 74,9 тыс.

8. «Коло Коло» (Чили) — 66,8 тыс.

9. ЦСКА (Россия) — 42,9 тыс.

10. «Бешикташ» (Турция) — 34,4 тыс.