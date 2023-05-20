Сенников: «Локомотив» с «Факелом» играл не в полную силу»

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался по поводу матча московской команды против «Факела» (1:0).

«Игры была интересной, но лишь эпизодами. Мне показалось, что «Локомотив» играл не в полную силу. Где-то можно было бы пойти в агрессию, тем более на своем поле играли. Играли спокойно, монотонно. «Факел» понравился. Хороший настрой, в каждом эпизоде самоотдача. Были эпизоды, когда могли забить. Но не реализовывали свои моменты, выше Миранчук и решил исход матча. Тут уже играет роль мастерство. Была хорошая игра с обоюдно острыми моментами», — приводит слова Сенникова «Спорт День За Днем».

«Локомотив» поднялся на 9-е место с 39 очками за 28 матчей. «Факел» занимает 12-ю строчку с 27 очками.