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Комбаров: «Сможет ли Рассказов проявить себя в «Крыльях»? Все в его руках!»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров в комментарии для «СЭ» высказался о возможном переходе защитника красно-белых Николая Рассказова в «Крылья Советов».

«Сможет ли Рассказов проявить себя в «Крыльях»? Все в его руках! Как будет работать, как проявит себя в новом коллективе с новым тренером. Данные у него есть. Доказывать только работой надо. Конкуренция в «Крыльях» хорошая. Все будет зависеть только от него», — сказал Комбаров «СЭ».

16 января Рассказов прибыл в расположение «Крыльев Советов».

25-летний футболист является воспитанником «Спартака». Он выступает за основную команду с июля 2018 года. В нынешнем сезоне он провел за московский клуб 11 матчей и забил один мяч. Его контракт с красно-белыми рассчитан до июня 2023 года.

Дмитрий Комбаров
Николай Рассказов
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
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2
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3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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 - : -
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