Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:29

Адвокат Мамаева рассказала об итогах суда по разделу имущества

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Павел Мамаев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Евгения Векина, адвокат футболиста Павла Мамаева, в комментарии для «СЭ» рассказала, чем закончился суд о разделе имущества бывших супругов, в котором Алана Мамаева требовала 269 миллионов рублей.

«Вчера, 16 января 2023 года Пресненский районный суд огласил решение. Мне пришлось защищать своего доверителя от возмутительно некорректных требований бывшей супруги признать суммы, потраченные на его жизненно необходимую операцию, израсходованными, по ее мнению, в ущерб интересов семьи до требований выплатить ей 1/2 часть денег, потраченных на семейный новогодний отдых и ужин, на котором находилась сама же Алана Мамаева.

Требовалась и половина сумм, потраченных Павлом на продукты для семьи за годы брака. Примечательно, что стороной Мамаевой заявлены были даже суммы в 2-3 тысячи рублей. Также ими были представлены суду даже куски ее собственной брани, вырванные из контекста нотариально заверенной переписки.

За долгое, неудачное для Аланы Мамаевой, время ее представителям не удалось получить ни единого подтверждения, говорящего о выводе из семейного бюджета Павлом денежных средств. Понимая все риски остаться с долгами по оплате судебных расходов, они добровольно отказались от требований еще до вынесения решения судом.

До последнего дня я и мой доверитель Павел Мамаев просили суд оставить имущество, находящееся в пользовании бывшей супруги ей же, и были услышаны судом. А именно, автомобиль Бентли 2020 года выпуска, однокомнатную квартиру 47 кв.м. и парковочное место.

Разделу подверглись и денежные средства на счетах обоих. В результате применения компенсаторного подхода суд взыскал с Мамаевой в пользу Павла почти 3 миллиона рублей к деньгам, оставленным на его счетах", — сказала Векина «СЭ».

Павел Мамаев
Футбол
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Батыршина: «Если россиян не будет на Олимпиаде, нет смысла ее показывать»
Посол заявил, что запрет флагов России и Белоруссии на Australian Open является политизацией спорта
В Германии назначили нового министра обороны
Что известно об Алмазе Сафине, ставшем Героем России посмертно
Шойгу указал на необходимость синхронизации сроков прибытия военных и техники в Донбасс
Украинский синдром. Анатомия современного военного противостояния
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Сычевого прокомментировал информацию о том, что его клиенту предлагали сменить гражданство с российского на украинское

Комбаров: «Сможет ли Рассказов проявить себя в «Крыльях»? Все в его руках!»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости