Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию о возможной отставке Руя Витории

Спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» информацию о возможной смене главного тренера в московском «Спартаке».

«Если вдруг «Спартак» крупно выиграет у «Локомотива», а потом продолжит успешно еврокубковую кампанию, Виторию не выгонят. Сейчас пошли определяющие матчи. Он молодец, уже знал через много времени с начала работы клубе, что помимо Максименко среди вратарей «Спартака» есть Селихов. Когда его станут переводить нормально, то, может, все станет лучше. С трудностями перевода Витории столкнулся даже я в прямом эфире. А футболисты даже дорогу на поле найти не могут», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Ранее стало известно, что «Спартак» ведет переговоры с итальянским тренером Паоло Ваноли. 49-летний специалист работал ассистентом в штабе Антонио Конте.