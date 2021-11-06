«Сочи» — ЦСКА: хозяева ведут со счетом 3:0 к 16-й минуте
«Сочи» забил второй и третий мяч в ворота ЦСКА в матче 14-го тура Тинькофф РПЛ.
На 14-й минуте забил Матео Кассьерра. Он отличился на 16-й минуте и оформил дубль, сделав результат крупным. До этого таже забил Артур Юсупов.
Счет матча — 3:0 в пользу «Сочи».
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