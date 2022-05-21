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Губерниев — о первом тайме «Динамо» — «Сочи»: «Сочинский клуб творит сенсацию!»

Губерниев отреагировал на счет первого тайма в матче «Динамо» — «Сочи»
Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на игру «Динамо» в первом тайме матча 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи».

«Очевидно, что в «Динамо» продолжается определенный кризис. Это плохая симптоматика перед матчем со «Спартаком». «Сочи», казалось, гарантировал себе медали. Сейчас идет сражение за серебряные медали, и сочинский клуб творит сенсацию! «Динамо» много вложило в этот матч с точки зрения промоушена, — реклама, пришли Овечкин и Лещенко. На глазах у родной публики при аншлаге немного позорненько так гореть. Но матч еще не закончен. Может, они выиграют со счетом 7:4. Пока «Динамо» удар не держит. Слишком много было пиар усилий, которые нужно подкреплять делом. Пока разбег на рубль, а ударчик на копейку», — сказал Губерниев «СЭ».

Первый тайм матча «Динамо» — «Сочи» закончился со счетом 1:4.

Команды в очной встрече определяют серебряного и бронзового призеров чемпионата России-2021/22.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Сочи 4
2-й тайм

Х

25%

3.60

П1

20%

2.14

Обе забьют - да

14%

1.70
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Химки 2
Спартак 1
2-й тайм

П2

24%

2.20

Обе забьют - да

16%

1.64

Х

19%

3.90
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Вулверхэмптон Уондерерс

П1

34%

1.15

ТБ 2.5

20%

1.43

Обе забьют - да

13%

2.17
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Сочи
Дмитрий Губерниев
2
0
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1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
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 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
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 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
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