Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на игру «Динамо» в первом тайме матча 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи».

«Очевидно, что в «Динамо» продолжается определенный кризис. Это плохая симптоматика перед матчем со «Спартаком». «Сочи», казалось, гарантировал себе медали. Сейчас идет сражение за серебряные медали, и сочинский клуб творит сенсацию! «Динамо» много вложило в этот матч с точки зрения промоушена, — реклама, пришли Овечкин и Лещенко. На глазах у родной публики при аншлаге немного позорненько так гореть. Но матч еще не закончен. Может, они выиграют со счетом 7:4. Пока «Динамо» удар не держит. Слишком много было пиар усилий, которые нужно подкреплять делом. Пока разбег на рубль, а ударчик на копейку», — сказал Губерниев «СЭ».

Первый тайм матча «Динамо» — «Сочи» закончился со счетом 1:4.

Команды в очной встрече определяют серебряного и бронзового призеров чемпионата России-2021/22.