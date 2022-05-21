ЦСКА — «Ростов»: Обляков забил первый гол в сезоне

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков отличился в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» — 3:0.

На 52-й минуте футболист воспользовался отскоком после удара Антона Заболотного и забил в пустые ворота.

23-летний Обляков забил первый гол в сезоне-2021/22, на его счету также 5 результативных передач в этом розыгрыше РПЛ.