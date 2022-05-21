ЦСКА — «Ростов»: Обляков забил первый гол в сезоне
Полузащитник ЦСКА Иван Обляков отличился в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» — 3:0.
На 52-й минуте футболист воспользовался отскоком после удара Антона Заболотного и забил в пустые ворота.
23-летний Обляков забил первый гол в сезоне-2021/22, на его счету также 5 результативных передач в этом розыгрыше РПЛ.
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|20:00
|
Ростов – Динамо
|0 : 2
|24.07
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|
Химки – Зенит
|1 : 3
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Арсенал
|3 : 1
|24.07
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|1 : 0
|25.07
|17:30
|
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|25.07
|19:00
|
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|1 : 2
|25.07
|20:00
|
ЦСКА – Уфа
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|26.07
|19:00
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Н. Новгород – Сочи
|1 : 0
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|
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|1
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