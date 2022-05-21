Виктор Шустиков уверен, что «Торпедо» сможет закрепиться в РПЛ

Бывший футболист «Торпедо» Виктор Шустиков прокомментировал выход клуба в РПЛ по итогам сезона-2021/22 ФНЛ. Сегодня, 21 мая, команда сыграла с «Кубанью Краснодар» со счетом 2:2.

«Как и положено, «Торпедо» вернулось в высший дивизион. Конечно, команда сможет там закрепиться, а почему нет», — цитирует Шустикова ТАСС.