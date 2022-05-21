Виктор Шустиков уверен, что «Торпедо» сможет закрепиться в РПЛ
Бывший футболист «Торпедо» Виктор Шустиков прокомментировал выход клуба в РПЛ по итогам сезона-2021/22 ФНЛ. Сегодня, 21 мая, команда сыграла с «Кубанью Краснодар» со счетом 2:2.
«Как и положено, «Торпедо» вернулось в высший дивизион. Конечно, команда сможет там закрепиться, а почему нет», — цитирует Шустикова ТАСС.
«Торпедо» сыграет в РПЛ впервые с сезона-2014/15, «Факел» выступит в высшем дивизионе впервые с 2001 года.
Источник: https://tass.ru/sport/14693187
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|29
|19
|8
|2
|66-27
|65
|
2
|Динамо
|29
|16
|5
|8
|52-36
|53
|
3
|Сочи
|29
|16
|5
|8
|49-29
|53
|
4
|Краснодар
|29
|14
|7
|8
|41-29
|49
|
5
|ЦСКА
|29
|14
|5
|10
|38-29
|47
|
6
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|29
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|9
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|42-39
|45
|
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|29
|13
|2
|14
|35-37
|41
|
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|29
|12
|5
|12
|39-35
|41
|
9
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|10
|8
|11
|47-47
|38
|
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|29
|10
|8
|11
|36-39
|38
|
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|29
|7
|9
|13
|25-39
|30
|
12
|Урал
|29
|7
|9
|13
|25-34
|30
|
13
|Химки
|29
|6
|11
|12
|32-46
|29
|
14
|Рубин
|29
|8
|5
|16
|33-54
|29
|
15
|Уфа
|29
|5
|12
|12
|27-39
|27
|
16
|Арсенал
|29
|5
|8
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|23.07
|20:00
|
Ростов – Динамо
|0 : 2
|24.07
|17:30
|
Химки – Зенит
|1 : 3
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Арсенал
|3 : 1
|24.07
|20:00
|
Рубин – Спартак
|1 : 0
|25.07
|17:30
|
Урал – Краснодар
|0 : 3
|25.07
|19:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|1 : 2
|25.07
|20:00
|
ЦСКА – Уфа
|1 : 0
|26.07
|19:00
|
Н. Новгород – Сочи
|1 : 0
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|
|
Федор Смолов
Динамо
|12
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
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