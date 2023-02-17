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Булыкин: «Если у Баринова нет намерений играть в Европе, то может и в «Зенит» переходить»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин оценил вероятность перехода полузащитника железнодорожников Дмитрия Баринова в «Зенит».

«Никто не скажет, получится ли у него в «Зените» или нет. Когда у него истечет контракт, тогда он сможет переходить в любой клуб. Если у Баринова нет намерений играть в Европе, то может и в «Зенит» переходить. Я думаю, все будет зависеть от финансовых возможностей и финансовых желаний клубов, поэтому, в этой ситуации много нюансов. Но все-таки, Баринов проявит себя в любом клубе, потому что у него очень большой объем работы на поле и бойцовские качества, которые ценятся в футболе», — приводит слова Булыкина Vprognoze.ru

Действующее соглашение Баринова с «Локомотива» рассчитано до лета 2024 года.

В текущем сезоне он провел 20 матчей за железнодорожников, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10658579-bulykin-ocenil-vozmozhnost-perehoda-barinova-v-zenit.html
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3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
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 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
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 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
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 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
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 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
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 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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