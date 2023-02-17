Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 20:00

Матюнин высказался о решении отозвать иск к СМИ: «Мы подтвердили недостоверность полиграфа РФС»

Матюнин высказался о дальнейшем судебном разбирательстве с изданием «РБ Спорт»
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Алексей Матюнин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Российский арбитр Алексей Матюнин в комментарии для «СЭ» высказался о дальнейшем судебном разбирательстве с изданием «РБ Спорт».

Ранее арбитр принял решение отозвать иск о защите чести, достоинства, деловой репутации.

«По отзыву иска мы получили нужный результат и документы, подтвердили недостоверность полиграфа РФС. По дальнейшим действиям решим позже. Информации и ответов получили много, думаем над стратегией», — сказал Матюнин «СЭ».

Матюнин был отстранен от работы после матча 26-го тура РПЛ сезона-2021/22 «Химки» — «Крылья Советов» (4:1). ЭСК РФС установила, что арбитр допустил две ошибки в игре.

Алексей Матюнин
3
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Плющенко пригрозил исходом своих учениц за рубеж. Что это значит?
Плющенко раскритиковал российское судейство и пригрозил переходом спортсменов в другие страны
ФСБ предотвратила теракт на химпредприятии в Калужской области
В Польше потребовали от прибывших в страну бандеровцев вернуться на Украину
Зеленский оценил тактику российской спецоперации
Во Франции назвали «наименее сумасшедшую» страну в вопросе поставок оружия Киеву
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Казарцев — о Медиалиге: «Судить там я бы смог, но смысл?»
Казарцев: «Готов судить до 50 лет. Есть пример Безбородова»
Бывший тренер «Торпедо» Бородюк рассказал, получал ли предложения о работе
Василий Казарцев рассказал, как относится к тому, что стал автором мема «проверим-проверим»
ЦСКА прошел инспекцию на соответствие домашнего стадиона требованиям МВД
Булыкин: «Если у Баринова нет намерений играть в Европе, то может и в «Зенит» переходить»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Булыкин: «Если у Баринова нет намерений играть в Европе, то может и в «Зенит» переходить»

ЦСКА прошел инспекцию на соответствие домашнего стадиона требованиям МВД
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости