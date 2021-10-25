Дмитрий Баринов: «Я ожидал вызова в сборную России»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов сказал, что вызов в сборную России не стал сюрпризом для него.

«Поздравляю болельщиков с победой! С Карпиным пока не виделись. Удивил ли меня вызов в сборную? А я не достоин там играть? Я ожидал вызова. Карпин замечал во мне общие черты с ним? Это вы у Георгича спросите, он лучше видит!»

Баринов получил вызов в сборную на матчи отборочного турнира ЧМ-2022 с Кипром и Хорватией. «Локомотив» в 12-м туре Тинькофф РПЛ победил «Сочи» (2:0).