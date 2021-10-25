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Дмитрий Баринов — о матче с «Сочи»: «Должны были забивать 3-4 гола»

22:12
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Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов поделился впечатлениями от матча 12-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (2:1).

— Как изменилась атмосфера после прихода Гисдоля?

— Все нормально.

— Вы сегодня по игре были сильнее «Сочи»?

— Да, должны были 3-4 гола забивать и спокойно до победы доводить.

— Приятно одержать первую победу при Гисдоле?

— Победой всегда довольны. А что касается тренера, это не ко мне вопрос.

Маркус Гисдоль ранее сменил Марко Николича на посту главного тренера «Локо».

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Артем Бухаев все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 12-й тур: расписание и результаты матчей, «Зенит» — «Спартак» и другие игры, новости и обзоры