Дмитрий Баринов — о матче с «Сочи»: «Должны были забивать 3-4 гола»
22:12
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов поделился впечатлениями от матча 12-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (2:1).
— Как изменилась атмосфера после прихода Гисдоля?
— Все нормально.
— Вы сегодня по игре были сильнее «Сочи»?
— Да, должны были 3-4 гола забивать и спокойно до победы доводить.
— Приятно одержать первую победу при Гисдоле?
— Победой всегда довольны. А что касается тренера, это не ко мне вопрос.
Маркус Гисдоль ранее сменил Марко Николича на посту главного тренера «Локо».
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