Маркус Гисдоль: «Хотим из «Локомотива» сделать экспресс»

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль прокомментировал победу над «Сочи» (2:1) в 12-м туре Тинькофф РПЛ.

«Мы счастливы, что сегодня выиграли, — сказал Гисдоль журналистам. — Я видел эти фейерверки, был рад увидеть небо в огне. Надеюсь, что будем чаще видеть фейерверки над Черкизово. Замена Тина Едвая? Да, у Тина легкая травма еще сохраняется. Он в перерыве сказал, что у него болит икра.

Мы хотели свести риск к минимуму, потому что нам не хватает центральных защитников. До замены вместе с Пабло он показал сумасшедшую игру. Учитывая перебор желтых у Пабло, важно и хорошо, что он сохранился на следующий матч. Кажется, Баринов начнет матч на позиции центрального защитника. Но, может, до выходных у нас возникнет другая идея.

По Марадишвили — я две недели с ним работаю, и вот какое мнение у меня о нем. Это настоящий, полный, стопроцентный профессионал. Он среди первых приезжает на тренировки. Он все добросовестно отрабатывает на всех тренировках, мне доставляет удовольствие работать с ним.

С первых тренировок команда начала делать первые шаги вперед. У нас было три игры, и мы видим очевидный прогресс. Мы могли бы победить более уверенно. Мне радостно работать с таким результатом, у нас сейчас позитив, мы можем сделать позитивный анализ игры. Соглашусь, что мы из «Локомотива» хотим сделать экспресс, быстрый поезд».

«Локо» одержал первую победу при Гисдоле. Немецкий специалист ранее сменил Марко Николича.