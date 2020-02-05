«Динамо» в товарищеском матче обыграло «Металлург» из Бекабада, Филипп забил гол

«Динамо» в товарищеском матче победило «Металлург» из Бекабада (Узбекистан) — 1:0. Единственный гол на 39-й минуте забил Максимилиан Филипп.

Товарищеские матчи. Клубы

«Динамо» — «Металлург Бк» — 1:0 (1:0)

Гол: Филипп, 39.

«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Рыков, Шуньич, Ордец (Зорин, 77), Паршивлюк (Соснин, 77), Нойштедтер (Денисов, 77), Юсупов (Игбун, 62), Шиманьски (Панченко, 69), Филипп, Комличенко (Хильемарк, 77).

5 февраля. Белек. Стадион «Калиста Спорт Центр».