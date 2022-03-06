Николсон открыл счет в матче «Динамо» — «Спартак»

«Спартак» открыл счет в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо».

На 26-й минуте гол забил Шамар Николсон. Для 24-летнего ямайского футболиста это первый гол в РПЛ.

Николсон подписал контракт со «Спартаком» 1 декабря 2021 года. Соглашение рассчитано до июня 2026 года.

Встреча «Динамо» — «Спартак» проходит на стадионе «ВТБ Арена».

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Спартак».