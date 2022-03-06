«Динамо» — «Спартак»: Кофрие получил желтую карточку на 11-й секунде

«Динамо» принимает на своем поле «Спартак» в матче 20-го тура Тинькофф чемпионата России.

Первую желтую карточку в этой встрече получил защитник Максимилиано Кофрие. Причем бельгиец заработал предупреждение уже на 11-й секунде первого тайма. Он отмахнулся от нападающего «Динамо» Федора Смолова.

На встрече работает судейская бригада во главе с Сергеем Карасевым.