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Сегодня, 19:04

«Динамо» — «Спартак»: Кофрие получил желтую карточку на 11-й секунде

Иван Шитик
Корреспондент

«Динамо» принимает на своем поле «Спартак» в матче 20-го тура Тинькофф чемпионата России.

Первую желтую карточку в этой встрече получил защитник Максимилиано Кофрие. Причем бельгиец заработал предупреждение уже на 11-й секунде первого тайма. Он отмахнулся от нападающего «Динамо» Федора Смолова.

На встрече работает судейская бригада во главе с Сергеем Карасевым.

06.03.2022 | Динамо — Спартак
&laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;: Федор Смолов vs&nbsp;Шамар Николсон. «Динамо» — «Спартак»: онлайн-трансляция центрального матча выходных

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 0
Спартак 2
Перерыв

ТБ 2.5

23%

1.98

Ф1 (0)

19%

1.46

X2

16%

1.86
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити 1
Манчестер Юнайтед 0
1-й тайм

П1

28%

1.42

Обе забьют - да

17%

1.84

ИТБ1 (1.5)

13%

1.49
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи
Милан

X2

21%

1.73

Ф1 (0)

20%

1.53

Обе забьют - да

15%

1.86
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Максимилиано Кофрие
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 12 5 2 47-22 41
2
 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
3
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
4
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
5
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
6
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
7
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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5.03 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 1 : 0
6.03 14:00
Кр. Советов – Арсенал
 2 : 2
6.03 14:00
Локомотив – Химки
 3 : 2
6.03 19:00
Динамо – Спартак
 - : -
7.03 14:00
Краснодар – Урал
 - : -
7.03 16:30
Зенит – Уфа
 - : -
7.03 16:30
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 - : -
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Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

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Сочи

 8
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Реми Кабелла

Краснодар

 6
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Локомотив

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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