Ветеран ЦСКА считает, что Чалов запросто сможет уехать в топ-5 чемпионатов

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился эмоциями от игры Чалова, чей гол принес «Базелю» победу над «Лугано» (2:0) в матче 25-го тура чемпионата Швейцарии.

«Ух ты! Он уже третий матч забивает. Молодец какой! Поздравляю его. ЦСКА зря отпустили Федора. Купили хороших игроков, в компании которых Чалов нашел бы себя. Он не мог играть с деревянными гвардейцами: Обляковым, Ахметовым. В нынешнем составе Чалов бы запросто нашел себя! Он запросто сможет и уехать в серьезный клуб из топ-5 чемпионатов. Все зависит от Чалова. Он может почувствовать вкус европейского футбола и уже не вернуться в Россию», — сказал Пономарев «СЭ».

Встреча состоялась 6 марта. Благодаря голу «Базель» набрал 44 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата Швейцарии.