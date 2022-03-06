Юрист «Спартака» Завьялова рассказала о ходе процесса с Газизовым

Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова рассказала «СЭ» о ходе процесса между экс-гендиректором красно-белых Шамилем Газизовым и АО «Капитальные активы».

«У нас есть много процессов, и один из них действительно дошел до кассационной инстанции. Кассация действительно отклонила кассационную жалобу Газизова и оставила без удовлетворения. Но это всего лишь один из процессов, все остальные находятся все еще в производстве. Говорить о том, кто выиграет в каком процессе, пока преждевременно», — сказала Завьялова «СЭ».

Также юрист отметила, что Газизов имеет право обратиться в Верховный суд.

«Какой именно аспект дела завершен? Иск «Капитальных активов» как акционера ФК «Спартак», который обратился с признанием недействительным решения совета директоров о передаче полномочий Федуну при подписании договора о расторжении, закончен путем вынесения кассационной инстанции. Могут ли быть дальнейшие продвижения по этому процессу? Да, Шамиль Газизов может подать в Верховный суд. Но с точки зрения практики, которая 24 года на рынке, скажу так: перспектив у него никаких. По этому процессу, с точки зрения права, думаю, что в Верховном суде перспектив нет», — добавила Завьялова.

Ранее стало известно, что согласно постановлению Арбитражного суда Московского округа от 04.03.2022 Шамиль Газизов также должен выплатить 7500 рублей АО «Капитальные активы» судебные расходы по иску и апелляционной жалобе.