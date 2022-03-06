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Сегодня, 19:13

Юрист «Спартака» Завьялова рассказала о ходе процесса с Газизовым

Екатерина Звенигородская
Корреспондент

Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова рассказала «СЭ» о ходе процесса между экс-гендиректором красно-белых Шамилем Газизовым и АО «Капитальные активы».

«У нас есть много процессов, и один из них действительно дошел до кассационной инстанции. Кассация действительно отклонила кассационную жалобу Газизова и оставила без удовлетворения. Но это всего лишь один из процессов, все остальные находятся все еще в производстве. Говорить о том, кто выиграет в каком процессе, пока преждевременно», — сказала Завьялова «СЭ».

Также юрист отметила, что Газизов имеет право обратиться в Верховный суд.

«Какой именно аспект дела завершен? Иск «Капитальных активов» как акционера ФК «Спартак», который обратился с признанием недействительным решения совета директоров о передаче полномочий Федуну при подписании договора о расторжении, закончен путем вынесения кассационной инстанции. Могут ли быть дальнейшие продвижения по этому процессу? Да, Шамиль Газизов может подать в Верховный суд. Но с точки зрения практики, которая 24 года на рынке, скажу так: перспектив у него никаких. По этому процессу, с точки зрения права, думаю, что в Верховном суде перспектив нет», — добавила Завьялова.

Ранее стало известно, что согласно постановлению Арбитражного суда Московского округа от 04.03.2022 Шамиль Газизов также должен выплатить 7500 рублей АО «Капитальные активы» судебные расходы по иску и апелляционной жалобе.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 0
Спартак 2
Перерыв

ТБ 2.5

23%

1.98

Ф1 (0)

19%

1.46

X2

16%

1.86
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити 1
Манчестер Юнайтед 0
1-й тайм

П1

28%

1.42

Обе забьют - да

17%

1.84

ИТБ1 (1.5)

13%

1.49
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи
Милан

X2

21%

1.73

Ф1 (0)

20%

1.53

Обе забьют - да

15%

1.86
ФК Спартак (Москва)
Шамиль Газизов
1
1
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«Спартак» обыгрывает «Динамо» после первого тайма
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 12 5 2 47-22 41
2
 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
3
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
4
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
5
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
6
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
7
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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5.03 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 1 : 0
6.03 14:00
Кр. Советов – Арсенал
 2 : 2
6.03 14:00
Локомотив – Химки
 3 : 2
6.03 19:00
Динамо – Спартак
 - : -
7.03 14:00
Краснодар – Урал
 - : -
7.03 16:30
Зенит – Уфа
 - : -
7.03 16:30
Ростов – Сочи
 - : -
7.03 19:00
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Гамид Агаларов

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Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

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П
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Реми Кабелла

Краснодар

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

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Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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