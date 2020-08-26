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«Динамо» обжалует удаление Скопинцева

26 августа 2020, 23:48
26 августа. 5-й тур РПЛ. «Динамо» — «Зенит». Фото РПЛ.
26 августа. 5-й тур РПЛ. «Динамо» — «Зенит». Фото РПЛ.
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В «Динамо» рассчитывают на отмену дисквалификации защитника Дмитрия Скопинцева. Футболиста удалили в матче 5-го тура Тинькофф чемпионата России с «Зенитом» (1:0). Причем главный арбитр встречи Станислав Васильев предъявил Скопинцеву прямую красную карточку после подсказки ВАР.

— В протоколе мы укажем, что не согласны с удалением. Пусть компетентные органы разберутся и примут решение, — заявил главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков на послематчевой пресс-конференции. (Константин Алексеев)

Динамо — Зенит

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