Махачкалинское «Динамо» победило «Оренбург»

Махачкалинское «Динамо» обыграло «Оренбург» в домашнем матче 21-го тура чемпионата России — 1:0.

На 29-й минуте гол забил Джавад Хоссейннеджад. На 84-й минуте хозяева заработали пенальти, но главный арбитр Артем Чистяков отменил решение после вмешательства ВАР.

«Динамо» набрало 21 очко и поднялось на 12-е место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» с 18 очками опустился на 14-ю строчку.

Чемпионат России. Премьер-лига. 21-й тур.

13 марта, 19:30. Анжи Арена (Каспийск)

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.