«Динамо» Махачкала — «Оренбург»: Чистяков отменил решение о пенальти после вмешательства ВАР

Главный арбитр Артем Чистяков отменил назначенный пенальти в ворота «Оренбурга» в матче с махачкалинским «Динамо» в 21-м туре РПЛ.

При счете 1:0 в пользу команды из Дагестана на 84-й минуте Чистяков назначил 11-метровый. После подсказки ВАР и просмотра видеоповтора арбитр отменил свое решение.