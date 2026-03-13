Евсеев станцевал на столе после победы махачкалинского «Динамо» над «Оренбургом»

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев станцевал на столе после победы над «Оренбургом» в 21-м туре чемпионата России.

Матч в Каспийске завершился со счетом 1:0. Гол в первом тайме забил Джавад Хоссейннеджад.

«Динамо» набрало 21 очко и поднялось на 12-е место в турнирной таблице РПЛ.