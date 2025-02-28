«Динамо» Махачкала — «Локомотив»: Касинтура забил первый гол РПЛ в 2025 году
Махачкалинское «Динамо» открыло счет в матче против «Локомотива» в 19-м туре РПЛ — 1:0.
На девятой минуте отличился Эгаш Касинтура. Анголец стал автором первого гола РПЛ в 2025 году.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Локомотив»
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|Оренбург – Ростов
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