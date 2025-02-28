Дьяков — о предложении Пике лишать команды очков за счет 0:0: «Бред полнейший»

Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков прокомментировал предложение экс-игрока «Барселоны» Жерара Пике об изменении футбольных правил.

Ранее испанец предложил лишать команды очков за счет 0:0.

«Для таких предложений есть медиалига. У Пике вообще есть своя медиалига, там легко такие правила приживутся. А для обычного футбола это бред полнейший! Неправильно вводить в профессиональный футбол неординарные и дебильные правила. Такого никогда не будет.

Надо вводить изменения против вещей, которые портят футбол. Например, затяжка времени, когда футболисты долго валяются. С этим надо что-то делать. А 0:0 бывают разные. Бывает, что команды играют, но мяч просто в ворота не идет. Их теперь наказывать за это? Так что бред полнейший, который ни к чему хорошему не приведет», — цитирует Дьякова Legalbet.