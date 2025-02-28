«Ахмат» — «Рубин»: время начала матча РПЛ, где смотреть трансляцию

«Ахмат» встретится с «Рубином» в рамках 19-го тура чемпионата России в субботу, 1 марта. Игра состоится на «Ахмат Арене» в Грозном. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Ахмат» — «Рубин» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

По результатам 18 туров РПЛ команда из Грозного набрала 13 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице. Команда Рашида Рахимова с 26 баллами идет на восьмой строчке чемпионата.

Чемпионат России. Премьер-лига. 19-й тур.

01 марта 2025, 19:00. Ахмат Арена (Грозный)

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