«Динамо» и «Локомотив» встретятся в матче чемпионата России

Московские «Динамо» и «Локомотив» встретятся в матче 11-го тура чемпионата России в субботу, 4 октября. Игра пройдет на «ВТБ Арене», стартовый свисток прозвучит в 19.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию дерби динамовцев и железнодорожников. Следить за основными событиями и результатом игры «Динамо» — «Локомотив» можно также в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.

04 октября, 19:45. ВТБ Арена (Москва)

В прямом эфире игру покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального телеэфира.

«Динамо» набрало 15 очков в 10 матчах и занимает седьмое место в чемпионате России. «Локомотив» с 20 очками располагается на второй строчке турнирной таблицы.