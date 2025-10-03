Футбол
Сегодня, 20:22

Свищев: «Садыгов не создавал бренд «Химок», но разорил и сломал»

Артем Бухаев
Корреспондент

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на рассмотрение вопроса задолженностей «Химок» в КДК.

«По-другому быть и не могло. КДК начал разбирательство, это касается их. Депутаты Госдумы рассмотрели обращения, довели до специалистов. Нужно, чтобы таких ситуаций не возникало, это не добавляет имиджа. У «Химок» была и детская школа, где молодые игроки все видели. Не сомневаюсь, что КДК примет правильное решение. Насколько мы знаем от Максима Митрофанова, могут отстранить Садыгова от футбольной деятельности на долгие годы. Спортсменов, сотрудников, болельщиков бросили. Садыгов не создавал бренд «Химки», но разорил и сломал. И уехал в Турцию, как будто ничего не произошло», — сказал Свищев «СЭ».

В сезоне-2024/25 «Химки» заняли 12-е место в турнирной таблице РПЛ, но не смогли получить лицензию на выступление в премьер-лиге в сезоне-2025/26 из-за финансовых проблем. Место команды в турнире занял «Пари НН».

9 сентября Арбитражный суд Московской области принял решение признать банкротом «Химки» из-за долга перед бюджетом в размере более 448 миллионов рублей.

ФК Химки
Дмитрий Свищев
