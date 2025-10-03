Кукуян назначен резервным судьей. Его так наказали или наоборот поощрили?

4 октября 43-летний Павел Кукуян в качестве резервного судьи будет помогать Кириллу Левникову в матче 11-го тура чемпионата России «Динамо» — «Локомотив». Об этом сегодня, 3 октября, объявил РФС.

Выбор департамента судейства и инспектирования выглядит необычным, так как рефери такого уровня и опыта, как правило, не назначаются на роль четвертого арбитра. К примеру, Кукуян до этого работал резервным в РПЛ четыре года назад — в октябре 2021-го. И то это случилось один раз за весь чемпионат-2021/22. Тогда сочинцу было 39 лет.

Для сравнения, Сергей Карасев был резервным в ноябре 2019-го, в возрасте 40 лет.

Сергей Иванов перестал назначаться резервным с 6 июля 2020 года. В последний раз он выполнял эту роль, когда ему было 36.

Виталий Мешков не работал четвертым рефери в РПЛ с конца сентября 2019-го. Тогда ему было 36.

Кирилла Левникова назначили резервным в середине марта 2020 года в возрасте 36 лет. Потом был двухлетний перерыв, а в чемпионатах России-2022/23 и 2023/24 его по разу отправляли контролировать скамейки и замены. С тех уже два года он избегает подобных назначений.

Владимир Москалев в последний раз работал резервным в 37 — в начале октября 2023-го.

Кукуян вернется в чемпионат России, пропустив три тура в этом турнире и один — в Кубке страны. Он был наказан за ошибку совершенную в матче 7-го тура ЦСКА — «Краснодар» (1:1).

Напомним, что на 90+6-й минуте матча ЦСКА — «Краснодар» арбитр Рафаэль Шафеев ошибочно не назначил пенальти в ворота «быков». В том эпизоде в штрафной площади гостей при ударе по их воротам произошел контакт мяча с задранной вверх правой рукой краснодарца Виктора Са. Видеоассистенты Кукуян и Роман Галимов провели проверку и в действия Шафеева не вмешались.