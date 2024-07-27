Тикнизян — журналисту: «Зачем ты мне тычешь камерой в лицо?»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян после матча 2-го тура РПЛ с «Динамо» (1:3) сделал замечание журналисту в микст-зоне.

«Зачем ты мне тычешь камерой в лицо? Ты меня выведешь? Веди себя достойно и уважительно относись к футболистам. Я тебя отвечал много раз, а ты ведешь себя как дурачок», — сказал Тикнизян.

В 3-м туре РПЛ московский «Локомотив» сыграет в гостях с «Ахматом». Встреча состоится 4 августа.