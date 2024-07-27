Галактионов — о поражении от «Динамо»: «Нельзя пропускать с трех метров, мы не в детской школе»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги матча 2-го тура РПЛ против «Динамо» (1:3).

«Нельзя допускать, чтобы нам забивали с трех метров. Мы — не детская спортивная школа, мы бьемся за очки. Замены были направлены на то, чтобы еще больше усилить атакующий потенциал. Схема игры может видоизменяться в зависимости от того, какие роли у игроков на поле и какие функции они выполняют. Баринов? Это нормальная работа полуопорного защитника — быть инициативным, цепким и работать в прессинге», — сказал Галактионов на пресс-конференции.

В 3-м туре РПЛ московский «Локомотив» сыграет в гостях с «Ахматом». Встреча состоится 4 августа.

Карина Точилова