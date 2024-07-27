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Галактионов — о поражении от «Динамо»: «Нельзя пропускать с трех метров, мы не в детской школе»

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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги матча 2-го тура РПЛ против «Динамо» (1:3).

«Нельзя допускать, чтобы нам забивали с трех метров. Мы — не детская спортивная школа, мы бьемся за очки. Замены были направлены на то, чтобы еще больше усилить атакующий потенциал. Схема игры может видоизменяться в зависимости от того, какие роли у игроков на поле и какие функции они выполняют. Баринов? Это нормальная работа полуопорного защитника — быть инициативным, цепким и работать в прессинге», — сказал Галактионов на пресс-конференции.

В 3-м туре РПЛ московский «Локомотив» сыграет в гостях с «Ахматом». Встреча состоится 4 августа.

Карина Точилова

Дмитрий Баринов
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
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Материалы сюжета: РПЛ, 2-й тур: «Динамо» — «Локомотив» и другие матчи
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1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
8
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
11
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
12
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
13
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
14
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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