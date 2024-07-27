Личка: «Не пущу на поле Фернандеса, пока он не будет готов на сто процентов»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал о состоянии здоровья защитника Роберто Фернандеса.

«Он травмировался, дернул квадрицепс. На этой неделе начнет делать индивидуальную работу. Я его не пущу на поле, пока не будет готов на 100 процентов», — сказал Личка на пресс-конференции.

Во 2-м туре РПЛ «Динамо» победило «Локомотив» — 3:1. В следующем матче чемпионата России команда Марцела Лички 3 августа сыграет в гостях с тольяттинским «Акроном».

Карина Точилова