Источник: «Спартак» готов отдать в аренду полузащитника Зорина

«Спартак» готов отдать в аренду полузащитника Даниила Зорина, сообщает Metaratings.ru.

В прошлом сезоне 19-летний футболист дебютировал в основной команде красно-белых. Всего на счету Зорина шесть матчей за «Спартак», в которых он отметился одной результативной передачей.

В декабре 2022 года Зорин продлил контракт со «Спартаком» до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 100 тысяч евро.