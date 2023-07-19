Источник: «Спартак» готов отдать в аренду полузащитника Зорина
«Спартак» готов отдать в аренду полузащитника Даниила Зорина, сообщает Metaratings.ru.
В прошлом сезоне 19-летний футболист дебютировал в основной команде красно-белых. Всего на счету Зорина шесть матчей за «Спартак», в которых он отметился одной результативной передачей.
В декабре 2022 года Зорин продлил контракт со «Спартаком» до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 100 тысяч евро.
Источник: Metaratings
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15
|Рубин
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
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|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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