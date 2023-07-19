Экс-игрок «Зенита» Горшков: «Если есть предложение, которое всех устраивает Малкома можно отпустить»

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков поделился мнением о возможном переходе вингера Малкома в «Аль-Хиляль».

«Если есть предложение, которое всех устраивает, тогда Малкома можно отпустить, — цитирует «РБ Спорт» Горшкова. — Еврокубков в ближайшее время не будет, поэтому бразильца стоит отпустить, чтобы на его место пришли другие. Это история послужит примером того, что можно себя проявить в «Зените» и пойти дальше. Один уйдет, а на его место возьмут 5 футболистов, которые захотят повторить такой же путь».

Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» в 2019 году. Его действующий контракт рассчитан до конца июня 2026 года. На счету форварда 42 гола и 24 результативные передачи в 108 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов евро.