«Сассуоло», «Удинезе» и «Фрозиноне» претендуют на Сабу Сазонова

Защитник «Динамо» Саба Сазонов может продолжить карьеру в серии А, сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, «Сассуоло» и «Фрозиноне» готовы побороться за 21-летнего грузина. «Удинезе» тоже претендует на игрока, но пока отстает от конкурентов.

Сазонов является воспитанником «Зенита». Он перешел в «Динамо» в 2021 году. С того момента он провел 39 матчей за основную команду бело-голубых, отметившись одним голом.

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