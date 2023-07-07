Вратарь БАТЭ Кудравец может перейти в «Динамо»
Вратарь БАТЭ Андрей Кудравец может продолжить карьеру в московском «Динамо», сообщает Tribuna.com.
По данным источника, в 19-летнем белорусе заинтересован новый главный тренер бело-голубых Марцел Личка. Утверждается, что тренер вратарей «Динамо» Дмитрий Изотов просматривал Кудравца на матче 15-го тура чемпионата Белоруссии между БАТЭ и солигорским «Шахтером» (2:0).
Кудравец — воспитанник БАТЭ. В сезоне-2023 он пропустил 14 голов в 14 матчах за БАТЭ, отыграв 5 встреч на ноль.
Источник: Tribuna.com
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