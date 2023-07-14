«Динамо» может подписать полузащитника сборной Мексики Чавеса
Полузащитник «Пачуки» Луис Чавес близок к переходу в «Динамо», сообщает журналист Сезар Луис Мерло.
По информации источника, бело-голубые уже вступили в переговоры с «Пачукой». Сам 27-летний мексиканец хочет продолжить карьеру в Европе.
Чавес выступает за «Пачуку» с 2019 года. С того момента он провел за команду 143 матча, забил 14 голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 8 миллионов евро.
Кроме того, на счету Чавеса 2 гола в 19 матчах за сборную Мексики.
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|Кр. Советов
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13
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14
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|0-0
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15
|Рубин
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
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