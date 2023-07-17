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Сегодня, 12:32

«Динамо» заинтересовано в подписании грузинского полузащитника Чакветадзе

Алина Савинова
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«Динамо» рассматривает возможность трансфера грузинского полузащитника Георгия Чакветадзе.

«Да, я слышал, что «Динамо» интересуется Георгием. Мне об этом сказал мой партнер из Грузии. Но не уверен, что игрок туда поедет. У нас есть другой вариант», — приводит Legalbet слова агента игрока Роджера Хенторая.

Чакветадзе с 2016 по 2017 год выступал за «Динамо» Тбилиси, после чего перешел в «Гент». В минувшем сезоне футболист играл на правах аренды за «Слован» из Братиславы, в составе которого провел 47 матчей во всех турнирах, отметился одним голом и девятью результативными передачами.

По итогам минувшего сезона «Динамо» заняло 9-е место в турнирной таблице чемпионата России. В первом туре РПЛ сезона-2023/24, который стартует 21 июля, бело-голубые сыграют с «Краснодаром». В июне этого года московскую команду возглавил чешский специалист Марцел Личка.

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Источник: https://legalbet.ru/news/15662141/
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