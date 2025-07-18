«Динамо» — «Балтика»: судьи нарушили протокол ВАР?

На 45+5-й минуте матча 1-го тура чемпионата России «Динамо» — «Балтика» судья Ян Бобровский не заметил, что калининградец Сергей Варатынов сфолил на Хосе Касересе, и дал свисток на перерыв. Спустя некоторое время снова раздался свисток: судья дал понять, что идет ВАР-проверка. И только через паузу арбитр вынес Варатынову предупреждение.

Но каким образом рефери определил, что игрок его заслужил? Можно предположить, что Бобровский получил подсказку от видеоассистентов, чьи функции выполняют Кирилл Левников и Антон Фролов. Но такое вмешательство ВАР и АВАР не разрешено протоколом — они не могут давать советы по поводу желтых карточек, если только речь не идет об ошибочной идентификации игрока.

Что касается фола Варатынова, отмахнувшегося от динамовца, мнения разные. Есть те, кто считает, что игрок «Балтики» должен быть удален. Другие поддерживают то, что произошло в матче, — предупреждение. Нужно отметить, что в трансляции случившееся показали недостаточно детально — без крупного плана.