«Динамо» и «Балтика» сыграли вничью в первом матче сезона

Московское «Динамо» на своем поле сыграло вничью с «Балтикой» в матче 1-го тура РПЛ сезона-2025/26 — 1:1.

На гол форварда калининградской команды Брайана Хиля на 12-й минуте хозяева ответили точным ударом в исполнении защитника Хуана Касереса на 48-й минуте.

«Динамо» провело первый официальный матч под руководством Валерия Карпина, который возглавил московскую команду 13 июня. Для «Балтики» эта игра стала первой после возвращения в РПЛ спустя сезон.

Во 2-м туре чемпионата России бело-голубые 26 июля дома сыграют против «Ростова». Клуб из Калининграда в этот же день в гостях встретится со «Спартаком».