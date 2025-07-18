«Динамо» — «Балтика»: бело-голубые сравняли счет

Московское «Динамо» сравняло счет в матче против «Балтики» в 1-м туре РПЛ — 1:1.

На 49-й минуте отличился защитник бело-голубых Хуан Касерес.

Игра проходит на «ВТБ Арене» в Москве. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Балтика».